Ibou Kebe : "Je n'ai pas le profil pour jouer en France"

Agent d'entretien, livreur de pizza ou encore équipier McDonald il y a à peine sept ans, Ibou Kebe est aujourd'hui attaquant à Quang Nam, au Vietnam. Du championnat Excellence alsacien à un titre de meilleur buteur de deuxième division slovène, en passant par Chypre puis le Hanoï FC, où il a tout gagné, Ibou a depuis bien baroudé. Entretien.

"Le titre de champion, c'était bizarre parce qu'on a été sacré à huit clos. A trois journées de la fin on a été champion, moi je saute partout je suis content mais les autres rien."

J'ai aussi été livreur chez Dominos Pizza lorsque je jonglais entre les U19 excellence et les senior DH à Colmar. Parcours inattendu oui et non car au fond de moi je savais que j'allais réussir. Je ne savais pas quand mais j'étais déterminé, je n'ai jamais lâché. Le chemin que j'ai emprunté était vraiment difficile et a été long. Le vrai déclic, ça a été chez Dominos un matin, un des gérants m'avait fait une réflexion, je l'ai mal pris mais je le remercie aujourd'hui. Il disait aux autres collègues : "". Et je me suis dit qu'il avait raison, que j'avais une chance et que je pouvais réussir. Le soir même, j'ai fini le service et je ne me suis plus jamais revenu. En DH à l'époque, je touchais 500 euros. Ce que je touche ici, personne en France ni en Europe ne peut me le donner.Au Vietnam, tu touches entre 50 000 et 70 000 à l'année. Sauf à Hanoï. C'est la plus grosse équipe, donc c'est comme le PSG : les salaires sont beaucoup plus importants.J'avais célébré une montée en Slovénie, des montées avec des petites équipes mais la saison dernière, avec Hanoï, c'était mon premier titre chez les professionnels. Mes premiers, puisqu'on a fait le triplé : championnat, coupe, supercoupe. Le titre de champion, c'était bizarre parce qu'on a été sacré à huit clos. A trois journées de la fin on a été champion, moi je saute partout je suis content mais les autres rien.