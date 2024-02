information fournie par So Foot • 29/02/2024 à 11:43

Iban Salvador : « Ce que l’on veut dénoncer, c’est la corruption ! »

Malgré une CAN réussie, la Guinée équatoriale est tourmentée par des affaires internes, mêlant corruption, écarts disciplinaires et suspensions en tous genres. Iban Salvador, vice-capitaine de la sélection et principal concerné, raconte.

Retour en arrière. Après avoir terminé première du groupe A de la CAN 2023 en accrochant le Nigeria et en étrillant l’hôte ivoirien (4-0), la Guinée équatoriale est tombée avec les honneurs en huitièmes de finale contre la Guinée de Mohamed Bayo (1-0). Malheureusement pour le Nzalang Nacional du capitaine Emilio Nsue – pichichi de cette 34 e édition (5 buts) –, la suite des événements a été beaucoup moins savoureuse : Nsue, le sélectionneur Juan Micha, et son vice-capitaine Iban Salvador ont été suspendus par leur fédération, pour des motifs flous. Ce dernier a accepté de nous donner sa version.

…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Jean-Baptiste-Chanet pour SOFOOT.com