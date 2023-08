information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 12:48

Ian Rush : « Personne n’est plus grand que le club à Liverpool »

Quand une légende des Reds parle, on l’écoute.

Bomber de Liverpool pendant quinze ans, Ian Rush en connaît un rayon en matière de fidélité. La légende galloise du club anglais, qui a remporté cinq titres de First Division, deux Ligue des champions avec le Liverpool FC et qui reste le meilleur buteur de l’histoire de Liverpool avec 336 réalisations, avait un petit message à faire passer à Mo Salah lors de la 50 e édition des PFA Awards, cérémonie qui récompense les actrices et acteurs du football anglais, qui se tenait ce mardi soir près de Manchester.…

AC pour SOFOOT.com