Ian P. Griffin : "Ødegaard ferait un astronome de classe mondiale"

Des découvertes astronomiques vertigineuses et Arsenal au top du classement de Premier League. Deux choses qui datent d'un autre temps. Ian P. Griffin, lui, s'y connaît dans les deux disciplines. Interview lunaire.

J'avais cinq ans, et Arsenal remportait la FA Cup 1971. À l'époque, c'était l'un des rares matchs diffusés en direct à la télé. Je me souviens de Charlie George marquer et m'être dit :Mon père, qui n'aimait pas le football, m'y a emmené pour mes onze ans. C'était en 1977, et Arsenal a battu Norwich 1-0. De mémoire, le temps était dégueulasse, et mon père voulait se barrer avant la fin du match. En y réfléchissant, le livrereflète beaucoup mes propres expériences en tant que fan.C'est surtout la sensation de se tenir dans une ÉNORME foule et aussi l'humour des supporters. Si certains chants peuvent être grossiers ou offensants, il arrive que d'autres soient vraiment drôles. Je me souviens d'un Arsenal-Chelsea, peu après qu'une baleine a été vue dans la Tamise. Les supporters d'Arsenal se sont mis à chanter :J'ai grandi dans une cité HLM du sud de Londres, mon père conduisait des bus, et ma mère travaillait dans un supermarché. Même si nous n'étions pas riches, nous savions comment nous amuser. Le Londres des 70-80s n'était pas celui des 60s. C'était l'époque de la crise pétrolière, de la semaine de trois jours, des grèves et de Margaret Thatcher. Lorsque j'ai étudié l'astronomie, j'ai pu m'éloigner de ma banlieue sud et vivre dans le centre de Londres. Je pouvais aller dans des musées et à des tas de concerts. Je me souviens encore d'avoir vu Blondie, the Clash, U2 et d'autres groupes se produire dans des petits clubs lors de nuits folles !Au début des années 1970, je regardais les derniers alunissages. Après une visite au planétarium de Londres, je suis devenu obsédé par le ciel nocturne et les planètes. Pendant mes études, j'ai pu utiliser des télescopes dans le monde entier : Hawaï, Chili, Las Palmas, Afrique du Sud et Australie...