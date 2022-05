IAG finalise la commande de 50 Boeing 737 MAX avec 100 autres en option

Un Boeing 737 MAX atterrit sur l'aéroport de Porto Alegre, au Brésil le 9 septembre 2020 ( AFP / SILVIO AVILA )

Le transporteur britannique IAG a annoncé jeudi la finalisation d'une commande de 50 Boeing 737 avec 100 options supplémentaires, un signal de confiance envers l'avionneur américain qui traverse une période de turbulences.

Au prix catalogue, les 50 737 MAX coûtent 6,25 milliards de dollars mais IAG précise dans son communiqué avoir bénéficié d'une ristourne "substantielle".

"IAG a passé un accord avec Boeing pour commander 25 737-8200 et 25 737-10 appareils, plus 100 options", indique le transporteur dans son communiqué, ajoutant que les avions doivent être livrés entre 2023 et 2027.

La commande doit encore être validée par les actionnaires.

"Ces nouveaux appareils de dernière génération sont plus économes en carburant que ceux qu'ils remplacent et en ligne avec notre engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050", commente Luis Gallego, directeur général d'IAG, dans le communiqué.

Il y a près de trois ans, avant la pandémie, Boeing avait annoncé au salon du Bourget une lettre d'intention d'IAG portant sur 200 MAX, en pleine crise pour le constructeur après deux crashes aériens de ce modèle d'appareils.