IA, veillissement de la population, menace russe : les chefs de forces terrestres européennes se réunissent à Toulouse

Les patrons des forces terrestres européennes vont se pencher sur trois thématiques correspondant aux "trois défis" identifiés par le chef d'état-major français, le général Jacques de Montgros.

Jacques Langlade de Montgros à Bangui, en République centrafricaine, le 3 février 2022. ( AFP / CAROL VALADE )

Face à des défis qui se multiplient pour les armées européennes, une trentaine de chefs d'état-major des armées de Terre du continent sont réunis mardi 24 et mercredi 25 novembre à Toulouse, pour plancher sur l'évolution des forces terrestres et les enjeux communs tant technologiques que démographiques dans un paysage stratégique en recomposition.

Ce CELF (Commanders of European Land Forces Forum), qui existait avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, se veut un espace "de réflexion et de concertation" entre chefs militaires dans un format ad hoc ne se limitant ni aux membres de l'Otan, ni à ceux de l'Union européenne, selon l'état-major de l'armée de Terre.

Ni le chef de l'US Army, ni son homologue canadien ne sont conviés , mais le chef des forces terrestres américaines en Europe l'est, selon cette source.

Pendant deux jours, les patrons des forces terrestres européennes vont se pencher sur trois thématiques correspondant aux "trois défis" identifiés par le chef d'état-major français, le général Jacques de Montgros, qui a pris les rênes de l'armée de Terre cet été.

Des défis communs à toute l'Europe

Le premier est l'adaptation des forces terrestres à l'arrivée de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes, et les mutations du combat terrestre qu'elle engendre. Derrière l'utilisation en masse des drones et bientôt des robots, "il y a des effets sur la doctrine du combat terrestre et sur l'organisation de l'armée de Terre", observait le général de Montgros le mois dernier.

Le deuxième défi est démographique avec les conséquences du vieillissement de la population pour les forces terrestres, par nature volumineuses, sur leur capacité à recruter, former et fidéliser dans un vivier de population qui rétrécit.

Le troisième est l'adaptation des forces européennes à agir ensemble pour assurer la défense collective du continent face à la menace russe et à la volonté américaine de retirer une partie de leurs forces conventionnelles d'Europe.

"Ces trois thématiques sont déclinées formellement différemment, mais sur le fond elles sont les mêmes dans tous les pays d'Europe", observe-t-on à l'état-major de l'armée de Terre.

Toulouse accueille la douzième édition du CELF, après Kiruna (Suède) l'an passé.