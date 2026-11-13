IA, robots : voici pourquoi le monde physique va basculer…

Anthropic franchit une nouvelle étape dans l'intelligence artificielle en démontrant la capacité de ses modèles à coordonner des centaines d'agents logiciels, piloter des bras robotiques et participer à la conception d'objets électroniques. Ces avancées ouvrent la voie à des systèmes capables d'agir dans le monde réel, bien au-delà de la génération de texte ou de code. Si les perspectives sont considérables pour l'industrie, la robotique ou la santé, elles soulèvent aussi des questions sur la place de l'humain et le contrôle de ces technologies. L'analyse de Raphaël-David Lasseri, docteur en physique théorique et fondateur de Magic LEMP, Tic Tech du 13 novembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com