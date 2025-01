IA DeepSeek: le Français Mistral salue l'arrivée d'un "élément important et complémentaire"

Arthur Mensch, ici à Paris le 15 janvier 2015, cofondateur de Mistral en avril 2023, avec Guillaume Lample et Timothée Lacroix. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) générative Mistral AI voit dans l'agent conversationnel chinois R1 de DeepSeek "un élément important et complémentaire de la technologie open-source", a-t-elle indiqué jeudi en annonçant son propre nouveau modèle "Mistral Small 3".

Quelques jours après l'arrivée du modèle R1 de DeepSeek, qui a stupéfié le secteur par sa capacité à égaler ses concurrents américains à un coût, selon l'entreprise, très inférieur, Mistral a annoncé sur son site "Mistral Small 3", un modèle plus "compétitif par rapport à des modèles plus importants" qu'il présente comme "le plus efficace de sa catégorie à l'heure actuelle".

"Mistral Small 3 complète les grands modèles de raisonnement open-source comme les récentes versions de DeepSeek, et peut servir de modèle de base solide pour faire émerger des capacités de raisonnement", ajoute la start-up française.

Les modèles d'IA générative "open source" permettent aux développeurs de les télécharger et les utiliser gratuitement, tout en donnant un accès plus ou moins restreint au code source et à la recette de construction du modèle.

Comme DeepSeek, Mistral a fait le pari de la source ouverte et s'est aussi fait connaître pour ses modèles de petite taille, moins gourmands en énergie et donc moins coûteux que ses rivaux.

Fondée en avril 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, cette pépite française de l'IA a connu une ascension fulgurante, jusqu'à représenter le principal espoir européen face aux mastodontes américains.

L'entreprise a bouclé cet été un tour de table de 600 millions d'euros, la plus grosse levée de fonds de la French Tech en 2024 selon le cabinet KPMG, portant sa valorisation à près de 6 milliards d'euros.

Mistral et l'Agence France-Presse (AFP) ont signé mi-janvier un accord qui permet au robot conversationnel de la start-up d'utiliser les dépêches d'actualité de l'agence pour répondre aux requêtes de ses utilisateurs.

Face aux performances du modèle IA de DeepSeek, des voix aux États-Unis ont affirmé ces derniers jours que l'entreprise s'était contentée de retravailler les modèles développées aux USA, tels que celui faisant fonctionner ChatGPT.