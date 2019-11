Traduisible par « donnant-donnant », l'expression s'est imposée aux Etats-Unis et résume l'enjeu de l'affaire qui vaut à Donald Trump d'être ciblé par une procédure de destitution.

« I WANT NOTHING, I WANT NOTHING, I WANT NO QUID PRO QUO. » Avec un bon rythme et un peu de basse, la formule ferait sans doute un excellent refrain pour une chanson de rock. Mais ces mots, griffonnés au feutre noir et en lettres capitales sur un bloc-notes d'Air Force One, ne doivent leur popularité qu'à leur auteur et celui-ci n'a rien d'un chanteur de rock - quoique.

La photo dévoilant ces notes de Donald Trump, diffusée par l'agence Getty Images, a été prise dans le dos du président américain qui s'exprimait devant la presse, après l'audition de Gordon Sondland devant le Congrès, mercredi 20 novembre. L'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Union européenne venait de livrer un témoignage accablant dans le cadre de l'enquête en destitution contre le président américain en confirmant que la Maison Blanche a conditionné une aide militaire cruciale à Kiev et une visite à Washington pour le président Volodymyr Zelensky à l'ouverture d'enquêtes visant les adversaires politiques du président des Etats-Unis, notamment Joe Biden.

« I want nothing, I want no quid pro quo. Tell Zellinsky to do the right thing. This is the final word from the president of the United States », dit précisément la note dans son intégralité, débarrassée de ses répétitions et abréviations. En hurlant ces mots aux journalistes pour couvrir le bruit de fond d'un hélicoptère, le président des Etats-Unis voulait ainsi donner sa version précise de l'échange téléphonique qu'il a eu avec Gordon Sondland le 9 septembre, à propos de l'Ukraine.

