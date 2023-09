İlkay Gündoğan : « On est à un stade difficile de notre histoire »

La Mannschaft c’est pas la Champion’s League.

Les temps sont durs pour la sélection allemande, et la défaite face au Japon, jeudi dernier, n’a rien arrangé. Désormais sans sélectionneur, elle doit trouver des solutions par elle-même, au risque de sombrer, à un an d’un Euro à domicile qu’elle rêve plus glorieux. Dans les colonnes de L’Équipe , et à quelques heures d’affronter les Bleus, son capitaine İlkay Gündoğan est revenu sur ces difficultés, alors qu’il admet sans concession que le groupe actuel « a vécu peu de choses positives » . Défendre les couleurs d’une nation quatre fois titrée en Coupe du monde est parfois plus un fardeau qu’un cadeau, surtout lorsque l’on « n’a pas la confiance des années dorées » , alors le capitaine ne se défile pas et préfère assumer : « On est à un stade difficile de notre histoire. »

Une situation inédite pour lui, qui baigne dans le succès depuis de nombreuses années avec Manchester City. « Plus tu es habitué à gagner, plus tu es frustré quand tu perds » , théorise celui qui cet été est arrivé au Barça. Et même si « c’est très différent que d’être ensemble dix jours avec deux matchs au milieu » en comparaison avec le temps à disposition en club, le milieu de 32 ans veut mieux faire : « Il faut forcément lutter. » Avec la volonté aussi, d’unir un peuple derrière eux pour 2024. « Donner des bons souvenirs aux gens, c’est ce qui compte finalement le plus. »…

JF pour SOFOOT.com