Hyundai Kona, l'hybride sans chichis

Ce SUV coréen rejoint la catégorie des compacts à motorisation hybride classique qui consomment moins en milieu urbain.

Sur le marché automobile européen, la concurrence est féroce sur tous les segments. Des citadines aux SUV de luxe hors de prix, des moteurs thermiques aux électriques en passant par l'hybride, les constructeurs se livrent un combat commercial sans pitié. Il existe pourtant encore un domaine dans lequel les propositions ne sont pas légion : celui des SUV compacts à motorisation hybride classique, c'est-à-dire non rechargeable. Une alternative (assez) vertueuse et (relativement) accessible qui réduit la consommation en milieu urbain et assure un silence de conduite à basse vitesse apaisant.

Mixer motorisation hybride « simple » et SUV compact (haut sur pattes mais d'une longueur contenue pour évoluer sereinement en ville) apparaît comme une solution séduisante. Pourtant, jusqu'à peu, on ne trouvait sur le marché que deux modèles : le confortable Kia Niro et le plus rugueux Toyota C-HR, tous deux d'une longueur (4,36 m) similaire. L'arrivée d'un troisième larron, le Hyundai Kona hybride, est une bonne nouvelle. Ce SUV, dont la version thermique (essence) est sortie en 2017 avant d'être proposée en diesel et en électrique (2018), ne mesure que 4,16 m, présente une allure plutôt sympathique et un espace intérieur satisfaisant pour son gabarit. Pour la marque coréenne, qui s'apprête à boucler une année 2019 record en termes de ventes en France (autour de 40 000 immatriculations contre un peu moins de 36 000 en 2018), le Kona est devenu un best seller, devant l'imposant Tucson.

