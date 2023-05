information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 01:16

Hystérie Saint-Germain

La colère des supporters parisiens, exprimée ce mercredi dans divers lieux de la capitale et de sa région, reflète dans tous ses excès la cassure profonde entre eux et un club qui ne ressemble plus à grand-chose.

Hormis pour un show surprise de Philippe Katerine, il n’y avait pas beaucoup de chances que la tranquillité de la commune yvelinoise de Bougival soit perturbée avant l’arrivée de Neymar au PSG. Depuis 2017, le mode de vie festif de la star brésilienne a fait grincer quelques dents dans le quartier, mais aucune plainte des voisins de Ney’ n’avait fait autant de bruit que l’attroupement du jour de plusieurs dizaines de fans parisiens devant sa porte. Il n’était là pas question de nuisances sonores, de concerts de Uber ou d’autres excentricités de millionnaires avides de soirées légendaires comme Brad Pitt dans Babylon . Autour d’une pauvre Peugeot 107 rouge garée là, au mauvais endroit, au mauvais moment, le message crié est clair : “Neymar, Neymar, Neymar casse-toi.” Au-delà de la pertinence de l’action – qui vise un joueur certes pas toujours irréprochable à Paris mais qui n’a plus foulé les pelouses depuis le mois de février -, cette action est une nouvelle illustration du malaise profond chez les supporters parisiens. Eux qui, année après année, voient leur club piétiner son identité tout en faisant passer le sportif au second plan.

Le ras-de-bol de trop

À l’image du climat social ambiant qui règne en France, les fans parisiens sont montés d’un cran dans leur colère contre Messi, Neymar ainsi qu’envers leur direction. “Messi hijo de puta” , “Le ras-le-bol avant le raz-de-marée, direction démission”, “Vous ne représentez en rien notre ville, qui se reconnaît dans ce PSG ? Cassez-vous” : voilà les slogans que l’on pouvait entendre ou lire devant le siège de la direction parisienne ce mercredi et ces derniers jours devant le Camp des Loges.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com