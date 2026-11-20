Le ministre panaméen de l'Environnement, Juan Carlos Navarro, en conférence de presse lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) à Antalya, le 20 novembre 2026. ( AFP / YASIN AKGUL )

Dans le monde prudent de la diplomatie climatique, ses déclarations sont très remarquées, mais le ministre panaméen de l'Environnement Juan Carlos Navarro assume son franc-parler à l'heure où les COP peinent à progresser sur la question des énergies fossiles.

"Riches hypocrites", "mafia du pétrole", "beaux discours qui ne sont que des conneries et du vent"... Les journalistes présents au sommet climatique international d'Antalya depuis deux semaines ont fait leurs choux gras des commentaires grinçants de ce ministre frondeur, aux cheveux grisonnants et à l'anglais fluide.

Cet ancien maire de la ville de Panama et cofondateur dans son pays de l'entreprise d'énergies renouvelables NSolar, engagé en faveur de l'environnement depuis des années, a parfois été longuement applaudi après ses prises de parole durant le sommet, auquel participent plus de 70.000 personnes.

Au moment où les avancées sur la sortie progressive des énergies fossiles sont bloquées par quelques pays producteurs selon plusieurs sources, M. Navarro a misé sur une rhétorique flamboyante et truffée de superlatifs contre cette activité qui joue un rôle central dans le réchauffement climatique.

Le principe du consensus qui régit les COP permet à "un seul idiot" de bloquer tout accord, a-t-il récemment dit à l'AFP, ajoutant que "les COP ont été conçues pour échouer, et sur ça, on n'est pas déçu".

Ce ministre au sein du gouvernement du président conservateur José Raúl Mulino a donc saisi l'occasion et menace de bloquer l'adoption finale d'un texte s'il ne fait pas référence à une sortie progressive du pétrole et à l'importance de la science du climat.

"Ce que dit le ministre est tout à fait vrai. Or, ce qui est regrettable, c'est qu'une seule opinion, aussi vraie soit-elle, puisse tout paralyser", a réagi vendredi auprès de l'AFP José Luis Samaniego, vice-ministre de l'Environnement du Mexique.

Le Panama s'est aussi joint à une lettre ouverte d'une douzaine de pays, dont la France, la Finlande et la Côte d'Ivoire, exigeant que la décision finale de la COP31 mentionne "une transition claire hors des énergies fossiles", sans toutefois menacer de bloquer le texte final.

"Bouillir de rage"

Avant Antalya, Juan Carlos Navarro s'était déjà fait remarquer au cours de la COP17 sur la biodiversité en Arménie en octobre. Candidat pour organiser la future COP18 en 2028, le ministre panaméen avait détaillé ce à quoi ressemblerait la candidature de son pays, via des distributions de cartes de visite fabriquées à partir de pâte à papier biodégradable.

"Cela me fait bouillir de rage : pendant qu'on joue du violon, Rome brûle", avait-il lancé, promettant de "bousculer" les choses pour "passer à l'action". Son pays a toutefois échoué à remporter l'organisation, attribuée à l'Équateur, faisant dire au représentant d'un pays occidental que son ton très direct avait pu porter préjudice à sa candidature.

Ce qui ne l'a pas empêché de repartir de plus belle ces derniers jours en Turquie.

"Nous continuerons à nous battre jusqu'à la mort pour pouvoir sauver notre planète et sauver la nature. Mais bon sang, il est absolument décourageant de voir le niveau d'hypocrisie, d'inaction et d'anarchie qu'est devenue cette COP", s'est-il désolé.

Le ministre plaide pour la tenue d'une conférence unique et globale sous l'égide de l'ONU - actuellement les COP Biodiversité, climat, désertification et bientôt océans se tiennent de manière distincte à différents moments de l'année, et pour un élargissement de la base des pays donateurs en faveur des pays en développement, qui repose aujourd'hui sur les pays riches.

"Ce petit jeu qui consiste à dire que seuls les pays développés doivent payer est une hypocrisie de la pire espèce", a dit à l'AFP Juan Carlos Navarro, sans citer de pays. Mais il a aussi affirmé attendre "de la Chine qu'elle montre l'exemple".

Le Panama fait aussi l'objet de mouvements sociaux sur fond d'exploitation de ressources naturelles : des Panaméens manifestent en ce moment contre le projet de relance de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale, fermée en 2023 sur décision de justice.