information fournie par So Foot • 29/11/2023 à 15:23

Hwang accusé d’avoir filmé à son insu son ex-copine lors d’un rapport sexuel

La Fédération de football de Corée du Sud a annoncé dans un communiqué « ne plus sélectionner Hwang Ui-jo avec la sélection nationale jusqu’à ce que l’affaire soit parvenue à un terme » . L’attaquant de Norwich City, prêté par Nottingham Forest, est visé par une enquête pour avoir filmé à son insu son ex-copine lors d’un rapport sexuel et partagé la vidéo sur les réseaux sociaux.

Selon la BBC, le club de l’ancien joueur de Bordeaux est au courant des accusations qui visent son joueur et « continuera à suivre leurs évolutions » . Comprenez que le Sud-coréen continuera de jouer pour son équipe, comme ce fut le cas mardi soir contre Watford alors que Hwang avait été suspendu par son pays. La Fédération sud-coréenne a, quant à elle, préféré privilégier une situation dans laquelle « les représentants nationaux du pays le font avec un haut niveau de responsabilité et de moralité » . Le sélectionneur, Jürgen Kilnsmann, a réagi disant « comprendre la situation actuelle et respecter la décision de la Fédération sud-coréenne. » …

CD pour SOFOOT.com