Hvladimir, le béluga qui joue au rugby, est en danger

Le cas de Hvladimir a braqué les projecteurs sur le sordide trafic des bélugas, ces magnifiques baleines blanches qui gravitent dans les eaux glacées du globe. Le cétacé a été filmé le week-end dernier en Norvège. Ces images incroyables de l'animal ramenant un ballon à des touristes, qui le lui lançaient depuis un bateau, ont fait le tour du monde.Cela fait sept mois, que la petite baleine sillonne ces eaux septentrionales. En avril, des pêcheurs norvégiens l'avaient découverte jouant près de leur bateau, affublée d'un harnais siglé « Équipement de Saint-Pétersbourg ». De New York à Paris, la vidéo avait aussitôt défrayé la chronique et les regards s'étaient tournés vers la Russie, ravivant des relents de guerre froide. De fait, Vladimir Poutine a ressuscité un programme militaire datant de l'Union soviétique, qui utilise des cétacés pour des missions d'espionnage et de surveillance.«Il ne sait pas se nourrir seul et il a besoin de contact»« On sait qu'il est dressé, car il est capable de ramener des ballons et qu'il est en détresse, car il n'y a pas de béluga dans la région. Or, ce sont des animaux très sociaux », rappelle Charlotte Nithart, porte-parole de l'association Robin des bois. La grande question est maintenant de savoir si Hvladimir s'est échappé d'un camp de la marine russe ou d'un parc aquatique.« Il ne sait pas se nourrir tout seul. Il a faim et il a besoin de contacts. C'est pour ça qu'il tourne autour des bateaux et qu'il joue au rugby », décrypte Muriel Arnal. Et la présidente de l'association One Voice d'accuser : « L'association norvégienne censée le protéger est financée par des groupes internationaux de parcs aquatiques comme SeaWorld, qui contribuent à le maintenir dans un état de dépendance vis-à-vis de l'homme en lui fournissant du poisson. Leur but est de le récupérer. » VIDÉO. Béluga qui joue au rugby : «Hvladimir s'est échappé d'une ...