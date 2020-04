Hunter, le président Norman

Légende d'Elland Road (726 matchs disputés avec Leeds United), Norman Hunter a été rattrapé par ce maudit Covid-19 ce vendredi, à 76 ans. Croqueur de jambes, défenseur central hors pair, champion du monde avec les Three Lions en 1966, le gaillard d'1,83m était aussi un enfant de Don Revie, l'emblématique manager de Leeds, lequel aurait façonné Hunter à coup d'œufs durs et vinaigre de Xérès. Tel était le destin d'une cheville ouvrière du Yorkshire.

? Norman Hunter: In His Own Words pic.twitter.com/2gDgkU17He -- Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

"Je vais tuer ce bâtard de Hunter"

Lorsqu'à l'aube des sixties, en 1961, Don Revie prend les rênes de Leeds, englué en deuxième division anglaise, Norman Hunter n'est qu'un aspirant parmi d'autres., livrera dans les années 1970 le charismatique manager. On est encore loin du roc, du), titre dont il héritera quelques printemps plus tard. Le gavroche d'Eighton Banks, à un quart d'heure au sud de Newcastle, est alors cantonné aux tâches d'un gamin souhaitant devenir pro après avoir intégré le club à 15 piges lors d'un match d'essai., retraçait il y a peu Norman Hunter devant les caméras du club.Jack Taylor, manager en 1960, lui file six mois de plus avant que Don Revie ne l'intègre à la cour des grands en 1962., pour celui dont le père, Norman senior, au bref passage à Sheffield United, est décédé avant sa naissance.Exit l'électricité dans laquelle il avait un job, Norman Hunter passe au régime œufs durs et vinaigre de Xérès, produit en Andalousie.La méthode Revie lui épaissit la carcasse, Hunter,dixit son entraîneur, endosse un numéro 6 qui lui collera