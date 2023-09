Hunter Biden, fils à problèmes et tourment politique du président américain

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, lors d'un dîner d'Etat à la Maison Blanche, le 22 juin 2023 à Washington ( AFP / Stefani Reynolds )

Il est "fier" de lui: jusqu'ici, Joe Biden a toujours soutenu publiquement son cadet Hunter, aux prises avec la justice, et dont le passé semé d'addictions ainsi que les anciennes relations d'affaires font une cible récurrente de l'opposition républicaine.

Hunter Biden, 53 ans, a été inculpé jeudi pour détention illégale d'arme à feu. Il est accusé d'avoir fait une fausse déclaration au moment d'acheter une arme en 2018, en disant qu'il ne consommait pas de drogues illégales.

Joe Biden ne s'est jamais exprimé en détail sur les ennuis judiciaires de son fils cadet, mais il l'a toujours assuré de son amour paternel.

"Le président et la Première dame aiment leur fils et le soutiennent tandis qu'il continue à reconstruire sa vie", avait par exemple fait savoir la Maison Blanche le 20 juin.

Poursuivi pour ces délits fédéraux, Hunter Biden est aussi visé par des accusations du Parti républicain au Congrès, liées à son passé d'homme d'affaires. C'est pour ce dossier que le chef conservateur Kevin McCarthy a ordonné à ses équipes de lancer une enquête en destitution du président.

- L'ombre du frère aîné -

En public, Joe Biden parle peu de son cadet alors qu'il évoque sans cesse son aîné Beau - à l'en croire, ce fils chéri serait devenu président des Etats-Unis s'il n'avait été emporté en 2015 par un cancer du cerveau.

La vie de Hunter apparaît comme un négatif de celle de ce frère auquel l'unissait un lien puissant - celui de deux petits garçons victimes en 1972 d'un grave accident de voiture dans lequel leur mère, la première femme de Joe Biden, et leur petite soeur ont trouvé la mort.

Le président américain Joe Biden, et son fils Hunter, à Syracuse, dans l'Etat de New York, le 4 février 2023 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Là où Beau semblait promis à un destin politique national, Hunter a eu une carrière peu reluisante d'avocat et d'homme d'affaires. Là où son frère a servi dans l'armée en Irak, le cadet de Joe Biden a été renvoyé de la réserve de la Navy en 2014 après un contrôle positif à la cocaïne.

Dans son livre "Les Belles Choses" (2021), Hunter Biden raconte la vodka bue au goulot, les errances nocturnes en quête de crack autour de supérettes miteuses, les tentatives ratées de désintoxication, d'éphémères amours avec la veuve de son frère...

De son père, il écrit: "Il ne m'a jamais abandonné, jamais ignoré, jamais jugé". "Par moments sa persévérance me mettait hors de moi."

"C'est papa. J'appelais pour te dire que je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde, mon gars. Il faut que tu te fasses aider": voilà, selon la chaîne Fox News qui l'a diffusé, un message vocal laissé par Joe Biden à son fils en 2018.

Dans un entretien en mai 2023 avec la chaîne MSNBC, le président américain avait déclaré: "J'ai confiance en lui. J'ai foi en lui", et "je me sens fier de lui."

Et depuis le début de l'année, il avait même donné plus de visibilité à son cadet. Hunter Biden était omniprésent lors d'un voyage officiel de son père en Irlande en avril, et on l'a vu, en smoking, se mêler aux invités du dîner d'Etat donné en juin en l'honneur du Premier ministre indien.

- Ukraine -

La droite accuse Hunter Biden d'avoir utilisé la réputation et l'influence de son père, quand ce dernier était vice-président de Barack Obama (2009-2017), auprès de ses relations d'affaires, notamment en Ukraine.

Hunter Biden, fils du président américaine Joe Biden, le 13 août 2022 à Johns Island, en Caroline du Nord ( AFP / Nicholas Kamm )

"Je n'ai rien fait de contraire à l'éthique", a dit Hunter Biden par la suite, en ajoutant toutefois: "Je ne le referais pas."

Le quinquagénaire assure être désormais "clean". Remarié et père d'un petit garçon prénommé Beau comme son défunt frère, il s'est reconverti dans la peinture.

Mais son passé le rattrape régulièrement, et Joe Biden avec. Récemment,le président démocrate a admis qu'il avait non pas six, mais sept petits-enfants, en reconnaissant l'existence d'une fillette née d'une liaison de Hunter Biden.

L'opposition républicaine a immédiatement dénoncé le contraste entre le mutisme de Joe Biden face à la petite Navy et son image publique de patriarche affectueux.