Humiliations suprêmes (1er) : Quand Ntep se payait Reims

Parfois, on pose le pied sur un carré vert sans avoir conscience que l'on va en sortir en ayant perdu un peu de nous-mêmes. En voici 100 exemples, avec à chaque fois un tortionnaire et une ou plusieurs victimes. Et au top de ce classement de scélérats figure la folie de Paul-Georges Ntep à quatre pattes à Auguste-Delaune, il y a six ans déjà.

Stade de Reims - Stade rennais (1-3)

Ntep a signé à Guingamp

C'était un geste qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir en dehors des limites du terrain de football bétonné de la cour de récréation. Un geste qui sent bon ce football enfantin, sans conséquences, gratuitement chambreur. Un geste qui porte en lui la définition la plus pure de l'humiliation, en ce qu'il anéantit toute crédibilité de l'adversaire avec la plus brutale des simplicités. Le 17 mai 2014 lors de la dernière journée de la saison, Paul-Georges Ntep a fait ce que tous les footballeurs ont secrètement rêvé de faire, mais n'ont jamais osé au nom du "respect de l'adversaire" : il a dribblé le gardien adverse, arrêté le ballon sur la ligne de but, puis s'est mis à quatre pattes pour finir de la tête.Un geste qui, dans un pays où l'on s'indigne pour un oui ou pour un non - surtout lorsqu'il s'agit de football - avait éminemment choqué. Premier agacé : Mickaël Tacalfred, qui n'avait pas pu retenir une petite bousculade au moment d'aller chercher le ballon au fond des filets. Même l'entraîneur rennais de l'époque, Philippe Montanier, n'avait pas vraiment goûté à l'impertinence de son attaquant, au point de le punir en le sortant immédiatement du terrain alors que l'on jouait depuis 62 minutes :, avait-il déclaré après coup.Six ans après les faits, celui qui vient de s'asseoir sur le banc du Standard de Liège est d'ailleurs peu enclin à revenir sur cet épisode.Dépassé par l'ampleur des réactions à son geste, qui fait beaucoup marrer les réseaux sociaux, mais qui est mal vu par ses pairs, PGN décide de publier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com