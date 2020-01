Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Humbert triomphe à Auckland Reuters • 18/01/2020 à 10:06









Humbert triomphe à Auckland par Samuel Martin (iDalgo) Dans une finale 100% française à Auckland, Ugo Humbert a dominé Benoit Paire (7-6 [2], 3-6, 7-6 [5]) pour s''adjuger son premier titre sur le circuit ATP. Des performances, le jeune français en aura réussi tout au long de cette semaine. Après avoir battu deux membres du top 20 mondial (Shapovalov 13e, Isner 20e), il est venu à bout de son compatriote classé 24e dans ce classement. Pourtant, il a eu du mal à terminer la rencontre. Menant 5 jeux à 2 dans le troisième et dernier set, il a vu son adversaire revenir au score pour l'emmener jusqu'au tie-break. Mais à ce jeu, Humbert s'est montré le plus fort et n'a pas tremblé pour conclure sur son service. Réservé à son habitude, le Tricolore a tout de même fondu en larmes sur son banc avant de recevoir son trophée. Il récupère grâce à ce succès 250 points ATP et pointera lundi au 42e rang mondial, le meilleur de sa jeune carrière.

