Humbert s'incline au bout du suspens, les favoris passent tous par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi avait lieu les quarts de finale du Rolex Paris Masters avec quelques matchs de haut de classement. Le Français Ugo Humbert s'est incliné en trois manches contre le Canadien Milos Raonic malgré avoir obtenu deux balles de matchs dans le tie break. Il retrouvera le Russe Daniil Medvedev en demi-finale qui s'est imposé en deux manches contre Diego Schwartzman 6-3/6-1. Malgré sa défaite l'Argentin s'est qualifié pour le Masters de Londres après la défaite de Carreño-Busta contre Nadal en trois manches 4-6/7-5/6-1. Le Numéro deux mondial affrontera Alexander Zverev vainqueur en dernière rotation contre Stan Wawrinka 6-3/7-6.

