Humbert passe Fognini, Monfils chute par Adonis Vesin (iDalgo) Ugo Humbert est en huitième de finale. Le Français s'est débarrassé en deux manches de Fabio Fognini (7-5, 7-6[4]), de retour après son arthroscopie des deux chevilles. Il affrontera le Canadien Denis Shapovalov. Gaël Monfils est, lui, passé à côté de son premier match depuis le 28 février. La Monf' n'a jamais été en rythme et il est devenu plus nerveux au fil des minutes pour s'incliner 6-2 6-4, entre une terre battue moyenne et une panne d'électricité. Le jeune Lorenzo Musetti, 18 ans, a sorti Kei Nishikori (6-3, 6-4) après avoir fait tomber Wawrinka, Hubert Hurkacz s'est débarrassé d'Andrey Rublev en trois sets et Ruud, Schwartzman ou encore Lazovic ont validé leur billet pour les huitièmes. Dans le tableau féminin, Victoria Azarenka a balayé Sofia Kenin, numéro 5 mondiale, 6-0 6-0 en un peu plus d'une heure de jeu. Hercog et Kuznetsova ont, elles, créé la surprise. Kasatkina, Vondrousova, Muguruza, Putintseva et Konta passent le deuxième tour sans encombre.

