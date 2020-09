Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Humbert éliminé à Hambourg Reuters • 25/09/2020 à 20:47









Humbert éliminé à Hambourg par Adonis Vesin (iDalgo) Une bataille de 2 h 40. Ugo Humbert (41e mondial) a fini par céder dans le troisième set face au Norvégien Casper Ruud (30e) 5-7 6-3 1-6. Le Français avait pourtant maîtrisé son adversaire dans le premier set mais, à 5-4, il avait manqué deux balles de set avant de se faire retourner. Le deuxième acte a été accroché. Le Messin a su négocier le moment chaud sur son service (3-1) avant de conclure. Il n'a toutefois rien pu faire dans la dernière manche. Casper Ruud affrontera en demi-finale Andrey Rublev (14e mondial), qui n'a pas eu besoin de s'employer pour disposer de Roberto Bautista-Agut (11e). Une victoire 6-2 7-5 en une heure et demie de jeu. Il a fallu autant de temps à Stefanos Tsitsipas (6e) pour disposer de Dusan Lajovic (24e) 7-6(5) 6-2. Il affrontera le Chilien Cristian Garin, tombeur dans un match disputé du Kazakhe Alexander Bublik 3-6 6-4 6-4.

