Huîtres nées en écloserie : pourquoi des associations tirent la sonnette d'alarme

Les vrais amateurs dégustent l'huître telle quelle, sans filet de citron, ni vinaigre à l'échalote. Il n'y a pas mieux pour profiter de ses saveurs iodées. De ce petit goût de mer dans laquelle le coquillage a grandi. Sauf que toutes les huîtres n'ont pas eu la chance de voir le jour en étant bercées par les marées.« Les huîtres ne naissent pas toutes en mer comme elles le font naturellement depuis des millions d'années, souligne Nature et Progrès, une des associations fondatrices de l'agriculture biologique en France. Depuis plus d'une décennie, elles peuvent naître en écloserie, des bâtiments laboratoires avec des bassins fermés où les parents sont sélectionnés. »Ce collectif regroupe une centaine de producteurs issus de sept bassins ostréicoles français qui garantissent que leurs naissains (les bébés huîtres) ont été captés en mer puis « élevés sans antibiotiques, sans transformation, ni traitements chimiques. Plus de la moitié des huîtres sur les étals viennent d'écloseries mais aucun étiquetage ne permet d'en informer le consommateur », déplore l'ONG qui a décidé de s'associer avec les « Ostréiculteurs Traditionnels ».Des paysans de la merCes producteurs se voient comme des « paysans de la mer ». Et ils défendent, à l'image du président de l'association Benoît Lejoubioux, une technique d'élevage où « seule la nature fait son œuvre ». Si Nature et Progrès défend ce mode de production, c'est « parce que l'aquaculture a subi les mêmes dérives productivistes que l'agriculture ».Et l'ONG de dénoncer le principe même des écloseries. « Au lieu d'être captées en mer, les huîtres sont fécondées artificiellement à partir de géniteurs et évoluent dans des bacs jusqu'au stade du naissain où elles sont vendues pour être élevées dans des parcs ostréicoles », détaille l'association. Une pratique « d'élevage intensif » jugée « à risque ».« Les ...