Huîtres : le virus de la gastro-entérite persiste, les producteurs en colère

Des ostréiculteurs dénoncent l'urbanisation galopante sur les territoires côtiers, qui dépassent les capacités des réseaux d'assainissement. Pendant ce temps, les autorités ont fait fermer deux zones du bassin de Marennes-Oléron.

Des huîtres, dans un bar à huître de Paris, le 29 décembre 2019 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"On veut la mer, pas la mer*e". Des ostréiculteurs ont manifesté ce mercredi 8 janvier à Crac'h (Morbihan), dénonçant la contamination de plusieurs sites de production par le virus de la gastro-entérite. Plus au sud, la préfecture de Charente-Maritime a pris mardi 7 janvier un arrêté interdisant la commercialisation des huîtres affinées en claires dans deux zones du bassin de Marennes-Oléron "en raison d'une pollution par des norovirus", cause la plus courante de la gastro-entérite.

"Cette contamination étant susceptible d'entraîner un risque pour la santé humaine, le préfet a pris un arrêté interdisant la pêche maritime et professionnelle, le ramassage, le transfert de coquillages de taille marchande, l'expédition et la commercialisation de toutes les espèces de coquillage en provenance" de ces deux secteurs, a expliqué la préfecture dans un communiqué.

"Ce sont les humains qui contaminent les huîtres, pas l'inverse"

"On est sûr de la présence du norovirus dans deux zones du bassin, sur les communes de Chaillevette et La Tremblade", a confirmé Daniel Coirier, président du Comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes (CRC), selon lequel cette fermeture affecte "90 entreprises".

D'après Laurent Chiron, président du groupement qualité Marennes-Oléron, "pour le moment seules les huîtres affinées à terre sont concernées, pas les parcs en mer". "Les secteurs de production voisins (des secteurs interdits) font l'objet d'un suivi attentif", a assuré la préfecture dans son communiqué. Pour Annie Aubier, vice-présidente du CRC Poitou-Charentes, "ce sont les humains qui contaminent les huîtres par le rejet d'eaux souillées, et pas l'inverse" .

Dans les colonnes de Ouest-France, le professeur Vincent Thibault, chef de service en virologie, évoque "plusieurs sources de contamination possibles" dont des rejets de stations d'épuration". Les eaux rejetées par ces stations pouvaient comporter des matières fécales contaminées. Donc, des eaux contaminées ont certainement gagné les parcs à huîtres" , affirme-t-il. "Les virus se fixent alors à leur chair. [...] Si on mange une huître contaminée, il y a de très fortes chances de développer une gastro-entérite

La semaine dernière, plusieurs bassins de production de coquillages avaient déjà été mis à l'arrêt dans le Morbihan et la baie du Mont-Saint-Michel après la contamination d'huîtres au norovirus. Le CRC de Bretagne Sud avait également dénoncé une pollution de rejets côtiers et demandé une enquête sur l'origine de la contamination.

Une partie des huîtres de Marennes-Oléron, premier bassin ostréicole d'Europe, est affinée dans des "claires", anciens marais salants reconvertis. Ces bassins peu profonds conservent l'eau à marée descendante. Exposés au soleil, ils favorisent le développement du phytoplancton dont les huîtres sont friandes, leur donnant un goût particulier.