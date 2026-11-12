Huit morts dans l'effondrement d'un immeuble à New York

Des pompiers et des secouristes sur le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Le nombre de victimes de l'effondrement d'un immeuble survenu la veille à New York s'est considérablement alourdi jeudi matin avec huit morts et 19 blessés, dont quatre dans un état critique, selon un nouveau bilan des pompiers.

Les secouristes ont passé la nuit à fouiller le site où l'immeuble s'est effondré à Flatbush, quartier populaire de Brooklyn où vivent notamment d'importantes communautés caribéennes, et étaient toujours sur place dans la matinée à la recherche d'éventuelles nouvelles victimes.

Des équipes cynophiles, des drones, des hélicoptères sont mobilisés.

L'immeuble, un bâtiment de trois étages datant de 1930 et comptant quatre appartements et un local commercial au rez-de-chaussée, est tombé sur un chantier d'excavation voisin.

Un bâtiment adjacent a lui aussi été touché avec l'un de ses murs arraché, laissant un escalier et des pièces exposées sur les gravats.

"J'ai mal au ventre. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse être tranquillement dans sa cuisine en train de faire quelque chose et que, l'instant d'après, on ne soit tout simplement plus là. Ça aurait pu être moi", a témoigné sur place à l'AFP Annemarie, 60 ans, aide-soignante vivant dans la rue située derrière l'immeuble effondré, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

Des responsables du Département des bâtiments de la ville de New York (DOB)sur le toit d'un immeuble jouxtant celui qui s’est effondré dans le quartier de à Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Alors que je passais par là, j’ai soudain vu de la poussière partout, et je me suis dit : +Mais qu’est-ce qui se passe ?+ Quand je me suis retournée, j’ai vu tout l’immeuble s’effondrer", avait raconté dans la soirée Kenneilia Reid, 14 ans

"J’ai vu quatre personnes être emportées sur des civières. J’ai vu deux ouvriers du bâtiment et deux bébés. Ils avaient au moins deux mois", a aussi décrit Tamara Strachan, 12 ans.

Incident en juillet à Manhattan

D'après Ahmed Tigani, à la tête du service municipal chargé des bâtiments, des ouvriers creusaient au moment de l'effondrement, survenu dans l'après-midi en plein jour férié.

Le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les promoteurs avaient reçu un permis en règle pour construire un immeuble de trois étages et cherchaient à décrocher un permis pour neuf étages. L'arrêt total des travaux a depuis été ordonné par la ville.

Selon des documents du service municipal des bâtiments consultés par l'AFP, le chantier avait fait l'objet en avril d'une injonction d'arrêt des travaux en raison de conditions de démolition potentiellement dangereuses.

Les opérations s'étaient néanmoins poursuivies, entraînant une amende de 10.000 dollars pour l'entreprise concernée.

Aucun lien n'a cependant été établi à ce stade entre ces manquements et l'effondrement de l'immeuble.

Le dernier bilan des pompiers la veille au soir faisait état de deux morts et 17 blessés.

Des secouristes et des pompiers sur le site de l'effondrement d'un immeuble dans le quartier de Brooklyn, le 12 novembre 2026 à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Il n'existe pas de mots pour exprimer une perte d'une telle ampleur. Mes pensées vont aux familles et aux proches des victimes, aux blessés, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui en deuil', a réagi dans la matinée le maire de New York, Zohran Mamdani, qui la veille avait tenu une conférence de presse sur place et a prévu d'y retourner à la mi-journée.

Au mois de juillet dernier, un gratte-ciel en rénovation de Manhattan s'était dangereusement affaissé, entraînant l'évacuation de plusieurs rues du centre-ville en pleine heure de pointe. Aucune victime n'avait toutefois été déplorée.