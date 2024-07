Huit militants écologistes arrêtés après la suspension du trafic à l'aéroport de Francfort

Un militant la "Letzte Generation" (dernière génération), important mouvement activiste en Allemagne, auteur de nombreuses actions spectaculaires au nom de la défense du climat, lors du congrès des cathloiques allemands à à Erfurt, dans l'est de l'Allemagne, le 31 mai 2024 ( POOL / Kai Pfaffenbach )

Huit militants écologistes ont été arrêtés après leur intrusion jeudi sur le site de l'aéroport de Francfort, le plus fréquenté d'Allemagne, qui a entrainé la suspension temporaire des arrivées et des départs des vols.

Sept des militants arrêtés étaient parvenus à coller leurs mains sur le tarmac, tandis que le huitième était resté coincé sur le grillage de protection de l'aéroport, a indiqué un porte-parole de la police.

Tous les militants n'ont pas encore été totalement décollés, a précisé le porte-parole. Néanmoins les vols ont pu reprendre progressivement.

Le trafic a été interrompu pendant deux heures avant que la première piste d'atterrissage ne soit à nouveau opérationnelle à 07h02 (05h02 GMT), a déclaré un porte-parole de l'aéroport.

Une piste de décollage a été rouverte peu de temps après, a ajouté le porte-parole, et une deuxième devait suivre.

Le trafic reste perturbé, précise l'aéroport sur son site internet, conseillant aux passagers de vérifier le statut de leurs vols.

L'intrusion a été revendiquée par les militants du groupe Letzte Generation (Dernière génération), important mouvement activiste en Allemagne, auteur de nombreuses opérations spectaculaires au nom de la défense du climat.

Parmi leurs méthodes les plus fréquentes et les plus controversées: le blocage d'axes routiers et de sites en se collant les mains sur l'asphalte.

"Six manifestants se sont servi de petites pinces pour faire des ouvertures dans les grillages (de l'aéroport ndlr) et sont arrivés à pied, à vélo et en skateboard à différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage", indique un communiqué du groupe.

L'action est menée pour "demander au gouvernement allemand de participer à l'élaboration et à la signature d'un accord international juridiquement contraignant qui réglemente l'abandon global du pétrole, du gaz et du charbon d'ici 2030", expliquent-ils.

Elle s'inscrit dans le cadre d'une campagne internationale menée avec d'autres organisations, disent-ils encore.

Une photo diffusée par le groupe montrait un manifestant assis sur le tarmac avec une banderole orange "le pétrole tue".

- Journée la plus chaude -

Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a condamné jeudi cette action "criminelle" et a exhorté à des sanctions sévères à l'encontre des militants.

"Les activistes climatiques cherchent apparemment à faire le maximum de dégâts. Les législateurs doivent répondre avec le maximum de sévérité", a-t-il dit, appelant à des peines de prison de cinq ans pour ceux qui bloquent les aéroports.

"Toute personne qui s'introduit par la force sur les aéroports, occupent les pistes et bloquent les avions met en danger des vies humaines", a-t-il ajouté.

Mercredi, plusieurs organisations écologistes avaient mené des actions contre des aéroports en Europe notamment l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe et l'aéroport de Cologne en Allemagne.

Selon la police de Londres, sept personnes avaient été arrêtées à Heathrow et trois autres à d'autres endroits.

A Cologne (ouest), des militants s'étaient collés au tarmac, entraînant une interruption du trafic pendant quatre heures.

En Finlande, neuf militants avaient brièvement bloqué les contrôles de sécurité à l'aéroport d'Helsinki, tandis qu'à Barcelone (Espagne), cinq militants ont été interceptés avant de pouvoir se coller au tarmac comme ils entendaient le faire, selon Oil Kills.

En Suisse, à Zurich et à Genève, des militants ont bloqué des routes d'accès aux aéroports.

Enfin, quatre militants ont répandu une substance orange dans le hall de l'aéroport de Vienne, tandis que deux autres ont retardé le départ d'un avion à destination de Rome

Ces actions sont survenues alors que le 21 juillet a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis le début des relevés en 1940 avec une température moyenne de 17,15°C, battant le précédent record établi la veille, selon le réseau européen Copernicus.

Fin juin, Scotland Yard avait annoncé avoir déjoué des projets de Just Stop Oil de perturber les activités des aéroports britanniques, arrêtant 27 personnes.