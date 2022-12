Huit départements du Grand Est restent en vigilance orange neige-verglas, l'Ile-de-France repasse en jaune

Salage de l'autoroute A28 près d'Alençon, dans l'Orne, le 14 décembre 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Huit départements du Grand Est restaient en vigilance orange neige-verglas jeudi matin tandis que la région parisienne repassait en jaune, au troisième jour d'un épisode hivernal qui a provoqué la suspension de nombreux transports scolaires, mais la situation devrait revenir à la normale dans les aéroports.

Jusqu'à 25 départements de la moitié nord ont été classés en vigilance orange mercredi, mais le phénomène s'est atténué en Bretagne, en Normandie et en Ile-de-France.

Seul le nord-est du pays reste concerné par des "petites chutes de neige ou du regel" en matinée pouvant perturber la circulation, selon Météo France.

Les transports scolaires ont été particulièrement affectés par cette vague de froid.

En Eure-et-Loir, les bus, scolaires et réguliers, seront suspendus jeudi. Déjà interrompus mercredi dans plusieurs départements, les bus scolaires le seront toujours dans l'Eure et dans l'Aube.

En Bretagne, aucun des cars scolaires du réseau BreizhGo ne circulera dans les départements du Morbihan (journée) et du Finistère (matin). Ils reprendront en revanche dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine.

Les transports scolaires seront également de nouveau en service dans les Vosges, où la vigilance orange neige-verglas est levée, et dans la Meuse.

Deux personnes marchent sur une allée enneigée de Soisy-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, le 14 décembre 2022 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Dans l'Est, des chutes de neige sont attendues jusqu'en soirée. En Meurthe-et-Moselle, "les températures de fin de nuit (...) seront négatives" et pourront notamment occasionner "le regel des chaussées humides", a prévenu la préfecture.

Le froid restera vif et des pluies verglaçantes menaceront également le Nord et le Pas-de-Calais.

Le ciel sera également couvert le matin avec quelques faibles chutes de neige possibles dans l'intérieur de la Bretagne et des Pays de la Loire, et de la pluie près de l'océan.

Du côté du trafic aérien, alors que de nombreux vols ont été annulés mercredi, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a indiqué que le programme des vols pour la journée de jeudi devrait être normal.

Plusieurs perturbations ont également touché les réseaux de transport ferroviaire mercredi, notamment la ligne Paris-Orléans où la circulation avait été interrompue toute la journée.

Jeudi, le vent d'est puis de nord-est souffle assez fort près des côtes bretonnes où les rafales atteignent 70 km/h.

Il se renforce progressivement au littoral Atlantique l'après-midi. A noter aussi du vent marin sur le littoral de PACA, et du vent de sud en Corse temporairement assez fort.

Les températures minimales vont de -5 à 0 degrés sur la moitié nord, voire localement -9 à Charleville-Mézières, de 1 à 6 des Charentes à l'intérieur du Sud-Est et de 6 à 11 degrés du pourtour méditerranéen au Sud-Ouest, ainsi qu'en Corse.

Les maximales varient entre 1 et 6 degrés sur la moitié nord, entre 5 et 9 des Charentes aux Alpes et entre 11 et 16 degrés du Sud-Ouest à la Côte d'Azur et à la Corse