Huis clos pour les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'au 15 avril par Matthieu Cointe (iDalgo) Le football français n'échappe pas à la crise causée par l'épidémie. Après la suspension totale de la Série A et les différentes mesures prises à travers l'Europe, la LFP communique à son tour. La Ligue de Football Professionnel a annoncé aujourd'hui que tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 se tiendront à huis clos jusqu'au 15 avril. Aucun spectateur ne sera donc présent pour assister aux rencontres de la 29e à la 32e journée, incluse. Une quarantaine de matchs sont concernés par cette décision, dont le fameux Clasico. Le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, respectivement dauphin et leader du championnat, se jouera dans un Vélodrome vide. La finale de la Coupe de la Ligue opposant le PSG à l'OL, prévue le 4 avril prochain au Stade de France n'a pour l'instant pas été évoquée.

