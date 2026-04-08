Huis clos partiel à Bastia jusqu’à la fin de la saison

Rendez-vous en National. À trois points des barrages et dernier de Ligue 2, le SC Bastia va devoir faire sans une partie de Furiani jusqu’à la fin de la saison . Après les incidents survenus lors de Bastia-Boulogne (0-1), mi-mars, quand des supporters bastiais avaient tenté d’entrer dans les vestiaires officiels, la commission de discipline de la LFP a sanctionné les Corses. La tribune Est de Furiani sera fermée jusqu’à fin juin , comme l’informe L’Équipe .

Bastia accueillera Saint-Étienne et Le Mans et un éventuel barrage de maintien sans l’intégralité de ses spectateurs. Le Sporting a également disputé un match « à domicile » à Rodez, contre Amiens (1-1). Il n’a plus gagné en Ligue 2 depuis mi-janvier.…

UL pour SOFOOT.com