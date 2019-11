Huile de palme : l'Assemblée la maintient parmi les biocarburants, colère des écologistes

Les députés ont voté jeudi sans débat un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants, une décision aussitôt dénoncée par les associations écologistes qui fustigent « le lobbying éhonté de Total ».L'Assemblée avait pourtant voté l'an dernier la sortie de l'huile de palme des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable. Total produit actuellement du carburant à base d'huile de palme dans la nouvelle bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), près de Marseille.Pas le moindre débatEn plein examen du budget 2020, les députés ont soutenu jeudi une mesure défendue par des élus MoDem, LREM et LR des Bouches-du-Rhône en faveur d'un report à 2026 de cette sortie.L'amendement, qui a reçu un avis favorable du gouvernement et défavorable du rapporteur général Joël Giraud (LREM), n'a pas été défendu au micro en séance et n'a pas fait l'objet du moindre débat. LIRE AUSSI > Energies : du pétrole à l'huile de palme, des « biocarburants » pas si propres Les députés signataires expliquent dans leur amendement vouloir « laisser une période transitoire suffisante de stabilité fiscale et réglementaire aux acteurs économiques français «, [...] dans un calendrier (de sortie) deux fois plus rapide que celui proposé par l'Union européenne «. Matthieu Orphelin : un « recul déplorable »Ce vote a suscité l'ire des Amis de la Terre. Selon cette association écologiste, « les députés de la majorité, avec la complicité du gouvernement, viennent de céder au lobbying éhonté de Total ».« Recul déplorable (et en catimini) sur l'huile de palme. [...] La déforestation importée est un fléau, il ne faut pas reculer ! Une belle victoire pour Total qui peut sabrer le champagne ce soir. Honteux ! », a réagi le député Matthieu Orphelin. Ce proche de Nicolas Hulot avait quitté LREM en février. null Recul déplorable (et en catimini) au ...