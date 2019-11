Huile de palme dans les biocarburants : des députés obtiennent un nouveau vote cet après-midi

Il y aura finalement un second vote. Des députés de la majorité et de l'opposition ont obtenu une seconde délibération sur l'amendement controversé concernant l'huile de palme. Alors que les députés avaient voté en 2018 la sortie de l'huile de palme des biocarburants -qui bénéficient d'un avantage fiscal-, l'Assemblée nationale a adopté jeudi un report de cette décision à 2026.Ce vote, dans le cadre du Projet de loi de finances 2020, a provoqué un tollé. Edouard Philippe avait fait savoir ce vendredi midi qu'il souhaitait un nouveau scrutin. Il aura donc bien lieu ce jeudi soir, comme l'a notamment annoncé la vice-présidente de la Commission des finances Olivia Grégoire. Les députés de la commission des finances @LaREM_AN ainsi que des collègues de l'opposition viennent d'obtenir le vote d'une seconde délibération sur #huiledepalme conformément à ce que nous voulions Elle aura lieu ce soir @EmilieCariou @LauStmartin @NadiaHAI78 @LabaronneDaniel-- Olivia Gregoire (@oliviagregoire) November 15, 2019 L'amendement controversé est cosigné par des élus MoDem, LREM et LR des Bouches-du-Rhône, où est installée la nouvelle bioraffinerie de Total, à La Mède, près de Marseille. Cette mesure, favorable au groupe pétrolier, a provoqué la colère des écologistes.Le « ouf » de GreenpeaceGreenpeace est satisfaite de la décision d'un second vote. « Ouf », écrit l'ONG sur Twitter au sujet de cette nouvelle délibération « pour décider si la France doit subventionner l'huile de palme et la déforestation importée ».France Nature Environnement se félicite également de cette nouvelle délibération : « C'est aujourd'hui en fin d'après-midi, soit plus que quelques heures pour convaincre chaque député de voter contre cet amendement ».Jeudi soir, « l'amendement est passé en deux secondes » avec « avis défavorable du rapporteur général, favorable du gouvernement, sans aucun débat ! ...