Huile de palme : après un second vote, les députés maintiennent son exclusion de la liste des biocarburants

Ce vendredi soir, l'Assemblée nationale a fait marche arrière sur l'huile de palme, en maintenant son exclusion des biocarburants. Le premier vote avait suscité un tollé : jeudi, les députés avaient voté un amendement parlementaire prévoyant le report à 2026 de l'exclusion de l'huile de palme de la liste des biocarburants, qui bénéficient d'un avantage fiscal.Face à la colère des écologistes et à l'embarras de sa majorité, le Premier ministre Edouard Philippe avait lui-même demandé un second vote ce vendredi.Un report à 2026 Des députés de la majorité et de l'opposition ont obtenu une seconde délibération sur l'amendement controversé concernant l'huile de palme. Alors que les députés avaient voté en 2018 la sortie de l'huile de palme des biocarburants - qui bénéficient d'un avantage fiscal -, l'Assemblée nationale a adopté jeudi un report de cette décision à 2026. Ce vote, dans le cadre du Projet de loi de finances 2020, a provoqué un tollé. Edouard Philippe avait fait savoir ce vendredi midi, après une réunion avec des députés de la majorité et le président du groupe LREM à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, qu'il souhaitait un nouveau scrutin. Il a donc eu lieu ce vendredi soir, comme l'avait notamment annoncé la vice-présidente de la Commission des finances Olivia Grégoire. Les députés de la commission des finances @LaREM_AN ainsi que des collègues de l'opposition viennent d'obtenir le vote d'une seconde délibération sur #huiledepalme conformément à ce que nous voulions Elle aura lieu ce soir @EmilieCariou @LauStmartin @NadiaHAI78 @LabaronneDaniel-- Olivia Gregoire (@oliviagregoire) November 15, 2019 « Il a perçu le sentiment de frustration sur un débat qui n'a pas été assez nourri, pas assez en profondeur, pour un sujet qui n'est pas facile à trancher », détaille l'entourage du Premier ministre. L'amendement controversé est cosigné par des élus MoDem, LREM et LR des ...