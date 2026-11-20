Hugues Moutouh, alors préfet des Alpes-Maritimes, durant un discours à Nice le 7 octobre 2024 ( AFP / Valery HACHE )

Rouage central du ministère de l'Intérieur sous Bruno Retailleau, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, le très droitier préfet Hugues Moutouh se retrouve en difficultés, soupçonné d'avoir transmis au RN des éléments confidentiels sur des enquêtes visant le parti d'extrême droite.

Et si c'était lui, la taupe ? L'ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur a été convoqué place Beauvau vendredi en fin de matinée pour s'expliquer.

"J'ai besoin de l'entendre, d'écouter ce qu'il a à me dire. Ma main n'a jamais tremblé (quand) il y avait des décisions à prendre, croyez-le bien", a prévenu le ministre Laurent Nuñez sur BFMTV et RMC.

A 58 ans, le préfet était attendu de pied ferme dans le bureau de celui qui l'avait évincé au printemps 2026 de son poste de secrétaire général de la place Beauvau.

Réputé proche de Bruno Retailleau qui l'avait nommé un an plus tôt à ce poste-clé, véritable tour de contrôle de l'administration du ministère, Hugues Moutouh est depuis son départ de Beauvau préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire.

Il a déjà représenté l'Etat dans plusieurs départements auparavant, de la Creuse aux Alpes-Maritimes en passant par la Drôme et l'Hérault. Et conseillé Nicolas Sarkozy à l'Elysée puis son ministre de l'Intérieur Claude Guéant à Beauvau.

Physique de deuxième ligne de rugby, les cheveux ras, revendiquant la pratique du krav maga - une méthode d'autodéfense -, cet ancien professeur de droit parle d'un ton assuré lors de ses conférences de presse.

Ultra-offensif, il est un adepte de formules à l'emporte-pièces, quitte à déclencher des polémiques.

Dans l'Hérault, l'un de ses précédents postes, il s'était illustré par une phrase: "La méthode, c'est deux claques et au lit!", lancée lors d'émeutes urbaines consécutives à la mort de Nahel Merzouk fin juin 2023.

Dans les Alpes-Maritimes, il avait fait de l'immigration une de ses priorités, en ligne avec l'objectif affiché par le précédent locataire de Beauvau.

Plus récemment, c'est lui qui a été chargé, fin octobre, de préparer le dispositif de sécurité entourant le lancement de la campagne présidentielle du Rassemblement national à Orléans. Hugues Moutouh avait promis de se montrer "intraitable" en cas de troubles: "Si c'est le Far West, moi, je serai le super shérif".

Chiens Texas et Poutine

Dès son arrivée dans le Loiret, en mai dernier, il s'était d'ailleurs décrit comme un "préfet ultra-régalien et sécuritaire".

"Il est important de prendre le taureau par les cornes, le temps nous est compté", avait-il assuré. "Sans ordre, on ne construit rien".

Dans l'Hérault, il a affiché sa volonté de faire disparaître rapidement la dizaine de bidonvilles de Montpellier, prenant de vitesse les associations et la mairie, dont le plan s'étend sur plusieurs années.

En avril 2023, lors d'une visite d'Emmanuel Macron en pleine contestation de la réforme des retraites, il avait pris un arrêté "anti-casseroles". Quelques mois plus tard, il avait fait expulser vers l'Algérie un ressortissant dont le maire de Béziers, Robert Ménard, avait refusé de célébrer le mariage.

Après le 7 octobre 2023, Hugues Moutouh, parti entre temps dans les Alpes-Maritimes, avait inlassablement interdit les manifestations pro-palestiniennes. Ses treize interdictions successives ont toutes été invalidées par la justice.

Dans le même temps, il laisse faire flotter des drapeaux israéliens sur la mairie de Nice. Ceux-ci ne seront retirés qu'en juin 2025, après l'arrivée de son successeur.

Proche d'Éric Ciotti, il voit le maire Christian Estrosi (Horizons) réclamer son départ à l'été 2024, face à la hausse des violences liées au narcotrafic, et dénoncer un "problème de commandement, de compétence et de responsabilité". Le préfet répond que les solutions magiques n'existent pas.

Propriétaire de deux chiens répondant aux noms de Texas et Poutine, admirateur revendiqué de Jeanne d'Arc, Hugues Moutouh s'est paradoxalement retrouvé dans un imbroglio juridique à Nice autour d'une statue de la Pucelle, dont l'État réclamait l'enlèvement pour non-respect de la réglementation des marchés publics.