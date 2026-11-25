Hugues Moutouh, alors préfet des Alpes-Maritimes, durant un discours à Nice le 7 octobre 2024 ( AFP / Valery HACHE )

Démis mercredi de ses fonctions de préfet de région, Hugues Moutouh, qui est soupçonné d'avoir transmis des éléments confidentiels sur des enquêtes visant le RN, est un grand commis de l'Etat haut en couleur, au verbe parfois cru, connu pour son inclination politique à droite.

Âgé de 58 ans, le désormais ancien préfet de la région Centre-Val-de-Loire, préfet du Loiret, est d'un naturel extrêmement combatif, peu adepte des circonvolutions langagières.

Dans un entretien mercredi au Figaro, il se défend bec et ongles, se dit victime "d'une opération de nature politique".

"Me faire passer pour une +taupe+ alors que j'ai la France chevillée au cœur, que je ne vis et je ne travaille que pour elle, c'est révoltant", s'emporte-t-il avant d'asséner à l'adresse de ceux qui pourraient avoir, à ses yeux, orchestré cette affaire : "Ils ne me font pas peur!".

Tout s'est emballé jeudi avec la révélation d'une enquête du parquet de Paris pour "violation du secret professionnel" dans laquelle Hugues Moutouh est soupçonné d'avoir transmis des informations judiciaires au parti d'extrême droite lorsqu'il était secrétaire général du ministère de l'Intérieur.

Aucune mise en examen n'est intervenue dans cette affaire, selon le parquet de Paris, et l'ex-préfet Moutouh est présumé innocent.

C'est Bruno Retailleau, alors locataire de Beauvau, dont il est réputé proche, qui l'avait nommé en avril 2025 secrétaire général du ministère de l'Intérieur, un poste-clé, véritable tour de contrôle de cette administration.

Un an plus tard, il était nommé dans le Loiret.

Né à Paris en décembre 1967, il se décrit comme "Eurasien", son père est né à Hanoï et son arrière-grand-père était douanier en Inde. Il est agrégé de droit public.

"Super shérif"

Surnommé le "préfet bulldozer", il a déjà représenté l'Etat dans plusieurs départements auparavant, de la Creuse aux Alpes-Maritimes en passant par la Drôme et l'Hérault. Et conseillé Nicolas Sarkozy à l'Elysée puis son ministre de l'Intérieur Claude Guéant à Beauvau.

Physique de deuxième ligne de rugby, les cheveux ras, revendiquant la pratique du krav maga - une méthode d'autodéfense -, cet ancien professeur de droit est un adepte de formules à l'emporte-pièces, quitte à déclencher des polémiques.

Dans l'Hérault, il s'était illustré par une phrase : "La méthode, c'est deux claques et au lit!", lancée lors d'émeutes urbaines consécutives à la mort de Nahel Merzouk fin juin 2023.

En avril 2023, lors d'une visite d'Emmanuel Macron en pleine contestation de la réforme des retraites, il avait pris un arrêté "anti-casseroles". Quelques mois plus tard, il avait fait expulser vers l'Algérie un ressortissant dont le maire de Béziers, Robert Ménard, avait refusé de célébrer le mariage.

Dans les Alpes-Maritimes, il s'était vu reprocher par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, "une erreur d'appréciation" pour avoir accepté une visite de Jordan Bardella dans une caserne de CRS, où le président du RN s'était vu remettre la médaille de la compagnie.

Après le 7 octobre 2023, Hugues Moutouh avait inlassablement interdit, dans ce même département, les manifestations pro-palestiniennes. Ses treize interdictions successives ont toutes été invalidées par la justice.

Dans le même temps, il laisse faire flotter des drapeaux israéliens sur la mairie de Nice. Ceux-ci ne seront retirés qu'en juin 2025, après l'arrivée de son successeur.

Proche d'Éric Ciotti, il voit le maire d'alors Christian Estrosi (Horizons) réclamer son départ à l'été 2024, face à la hausse des violences liées au narcotrafic, et dénoncer un "problème de commandement, de compétence et de responsabilité". Le préfet répond que les solutions magiques n'existent pas.

Plus récemment, c'est lui qui a été chargé, fin octobre, de préparer le dispositif de sécurité entourant le lancement de la campagne présidentielle du Rassemblement national à Orléans. Hugues Moutouh avait promis de se montrer "intraitable" en cas de troubles : "Si c'est le Far West, moi, je serai le super shérif".

Dès son arrivée dans le Loiret, en mai dernier, il s'était d'ailleurs décrit comme un "préfet ultra-régalien et sécuritaire". "Sans ordre, on ne construit rien", dit-il.

Propriétaire de deux chiens répondant aux noms de Texas et Poutine, admirateur revendiqué de Jeanne d'Arc, Hugues Moutouh s'est paradoxalement retrouvé dans un imbroglio juridique à Nice autour d'une statue de la Pucelle, dont l'État réclamait l'enlèvement pour non-respect de la réglementation des marchés publics.