31e Conférence des ambassadeurs à Paris

PARIS, 25 novembre (Reuters) - Hugues Moutouh, préfet ‌du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, a été ​démis de ses fonctions, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres, à la suite de soupçons le ​visant pour des fuites sur des enquêtes impliquant le Rassemblement national (RN).

"Le préfet Moutouh a ​demandé à être démis de ses ⁠fonctions. Le gouvernement en a pris acte", a dit Mathieu ‌Lefèvre, ajoutant que Hugues Moutouh était remplacé par Pierre Ory, jusqu'alors préfet de Seine-et-Marne.

Mathieu Lefèvre a souligné que ​le gouvernement n'avait pas ‌à commenter une enquête judiciaire en cours.

Hugues Moutouh ⁠rejette les accusations à son encontre.

Le préfet avait été convoqué vendredi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait fait savoir l'entourage ⁠de ce dernier, ‌à la suite d'informations du Monde sur l'ouverture en ⁠juillet d'une information judiciaire par le parquet de Paris sur ‌des fuites d'informations confidentielles dont aurait bénéficié le RN ⁠au sujet d'enquêtes le visant, notamment sur le financement ⁠de ses campagnes ‌de 2022 et 2024.

Les soupçons dans cette enquête portent notamment sur ​Hugues Moutouh lorsqu'il était secrétaire général ‌du ministère de l'Intérieur, selon Le Monde.

Le préfet avait demandé samedi dernier dans un ​communiqué à être relevé de ses fonctions, estimant que l'on cherchait à atteindre "l'autorité même de l'Etat" à travers sa personne.

"Cette ⁠offensive intervient à une époque où certains s’emploient méthodiquement à affaiblir nos institutions, à délégitimer ceux qui les incarnent et à contester les fondements mêmes de l’ordre républicain", avait-il écrit, ajoutant avoir exercé ses responsabilités "dans le strict respect de la loi et une absolue ​neutralité politique".

(Rédaction de Paris)