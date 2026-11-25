Hugues Moutouh, préfet du Loiret et de la région Centre-Val de Loire, a été démis de ses fonctions, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres, à la suite de soupçons le visant pour des fuites sur des enquêtes impliquant le Rassemblement national (RN).

"Le préfet Moutouh a demandé à être démis de ses fonctions. Le gouvernement en a pris acte", a dit Mathieu Lefèvre, ajoutant que Hugues Moutouh était remplacé par Pierre Ory, jusqu'alors préfet de Seine-et-Marne.

Mathieu Lefèvre a souligné que le gouvernement n'avait pas à commenter une enquête judiciaire en cours.

Hugues Moutouh rejette les accusations à son encontre.

Le préfet avait été convoqué vendredi par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait fait savoir l'entourage de ce dernier, à la suite d'informations du Monde sur l'ouverture en juillet d'une information judiciaire par le parquet de Paris sur des fuites d'informations confidentielles dont aurait bénéficié le RN au sujet d'enquêtes le visant, notamment sur le financement de ses campagnes de 2022 et 2024.

Les soupçons dans cette enquête portent notamment sur Hugues Moutouh lorsqu'il était secrétaire général du ministère de l'Intérieur, selon Le Monde.

Le préfet avait demandé samedi dernier dans un communiqué à être relevé de ses fonctions, estimant que l'on cherchait à atteindre "l'autorité même de l'Etat" à travers sa personne.

"Cette offensive intervient à une époque où certains s’emploient méthodiquement à affaiblir nos institutions, à délégitimer ceux qui les incarnent et à contester les fondements mêmes de l’ordre républicain", avait-il écrit, ajoutant avoir exercé ses responsabilités "dans le strict respect de la loi et une absolue neutralité politique".

(Rédaction de Paris)