HugoDécrypte lance Elan, média en ligne pour l'emploi des jeunes

Hugo Travers, fondateur de la chaîne d'actualité HugoDécrypte sur les réseaux sociaux, lance un média en ligne pour informer les jeunes sur l'entrée dans la vie active, ainsi qu'une plateforme de recrutement, a-t-il annoncé dimanche.

Intitulé Elan, ce nouveau média gratuit "d'accompagnement dans la vie professionnelle" proposera des contenus vidéo et texte sur Instagram, TikTok, YouTube et LinkedIn.

"Des déclinaisons sur d'autres supports sont prévues par la suite", a indiqué l'équipe de HugoDécrypte dans un communiqué.

Elan proposera de découvrir des "secteurs, métiers et parcours d'études" et mettra à disposition des "guides pratiques (logement, finances, santé, administratif)", des "contenus pour connaître ses droits" ou encore des "conseils pour l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle".

"Il n'existait pas encore de média de référence qui traite pertinemment de ces enjeux sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont le support d'information de prédilection pour notre génération", a fait valoir Hugo Travers, 26 ans, cité dans le communiqué.

Le lancement d'Elan s'accompagne de celui d'une plateforme de mise en relation entre candidats issus du public de HugoDécrypte et recruteurs sélectionnés par son équipe (http://jobs.hugodecrypte.com).

Les entreprises versent pour cela "un abonnement annuel permettant de souscrire à un ou plusieurs espaces de diffusion d'offres sur le site".

Fondé en 2015 par Hugo Travers, HugoDécrypte est devenu un média d'information important chez les 15-34 ans, suivi par plus de 14 millions d'abonnés sur l'ensemble des plateformes (Instagram, TikTok, YouTube...). Il traite de l'actualité sous des formats adaptés aux réseaux sociaux.

Depuis la rentrée 2023, son format "L'interview face cachée" est co-diffusé le samedi sur la chaîne de télévision publique France 2.

L'équipe compte 25 personnes dont une rédaction de 12 journalistes.