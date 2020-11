Hugo Vidémont, champion en Lituanie : "Ici, c'est tout pour le basket"

Passé par Clermont et l'AC Ajaccio, Hugo Vidémont fait sa vie à l'étranger depuis trois ans et semble avoir trouvé son eldorado en Lituanie où il s'est installé en août 2019. Meilleur buteur du championnat et vainqueur de S?duva Marijampol? ce samedi (3-0) avec un doublé à la clé, le Français vient de rafler le titre national avec son FK Žalgiris Vilnius. À peine revenu dans l'Hexagone, le Marseillais de naissance raconte sa joie après des années de galère.

Championnnnnn mon frereeeeeee ??????????????????? pic.twitter.com/RXZa7Aj1cH -- Hugo Vidémont (@Hugovidemont) November 14, 2020

Hé @SwannBorsellino, je suis sur le coup d'un petit génie lituanien ?? Un marseillais ?? champion avec son

C'est une histoire digne d'un rêve, c'était un objectif. En plus, avec le titre de, c'est encore plus valorisant ! Le dernier titre du club datait d'il y a quatre ans, il y a plein de mes coéquipiers pour qui, comme moi, c'était le premier titre de champion.Je ne suis pas attaquant, je suis milieu offensif gauche. On est une équipe qui a souvent le ballon, car on est supérieur à d'autres, donc j'ai plus d'occasions de marquer. Cette année, ça m'a réussi et c'est tout simplement la meilleure saison de ma carrière.Toutes proportions gardées, c'est un peu le Barça-Real d'ici. Déjà pour l'importance du match, parce que celui qui gagnait était champion. Ensuite, parce que Žalgiris et S?duva sont maintenant les deux grosses équipes. Ce dernier match devait se jouer le 31, mais ils ont eu 19 cas de coronavirus. Ça a été reporté au 8, au 12, puis au 14... Une histoire incroyable.