Hugo Magnetti : « Brest est devenu une équipe très chiante à jouer »

Métronome du milieu brestois, Hugo Magnetti est devenu naturellement un des cadres des Ty-Zefs à seulement 25 ans. Transformation du Stade brestois 29, arbitrage à double vitesse et caractère de cochon, le plus marseillais des Bretons se livre.

Les périodes de trêve, c’est généralement le moment de souffler. Comment tu t’occupes ?

C’est long. On continue de s’entraîner dur, mais là, je vais descendre quelques jours à Marseille. Dès que j’ai deux, trois jours, je saute sur l’occasion. J’en profite pour voir mes proches, mes amis, me ressourcer notamment en jouant au padel. Bon, je ne suis pas très fort, je suis le genre de mec qui a la tenue d’un joueur professionnel et la dernière raquette nouvelle génération, mais qui n’est pas vraiment doué. (Rires.) Cette coupure fait du bien parce qu’après, on enchaîne fort avec six matchs. (Plutôt abordables : Montpellier, Clermont, Strasbourg, Metz, Nantes et Lorient, NDLR.) …

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com