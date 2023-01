Hugo Lloris, une histoire de France

Devenu le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France lors du Mondial au Qatar, Hugo Lloris, capitaine du navire depuis plusieurs années, a décidé de se retirer, à 36 ans, des bois bleus et de stopper son compteur à 145 sélections.

Il était l'un des rares qui avait accepté de marquer une pause, le 18 décembre dernier, dans l'un des nombreux couloirs du Lusail, à Doha, plus d'une heure après la deuxième finale de Coupe du monde de sa vie. Aux aguets, les journalistes présents avaient tendu l'oreille et laissé ce morceau d'histoire - 145 sélections, quatorze années de vie chez les Bleus - dérouler la difficulté de trouver des mots pour "". Propulsé dans les cordes par une Argentine venue souffler sur l'invraisemblable rêve de deuxième titre suprême d'une équipe de France qui aura mis 80 minutes à véritablement jouer la quatrième finale de Mondial de son histoire, Hugo Lloris avait également lâché : "(Mbappé)" Moins d'un mois plus tard, et deux jours après l'annonce du maintien au poste pour quatre années supplémentaires de Didier Deschamps, que l'on imaginait bien repartir avec celui qui est son capitaine depuis toujours (121 capitanats au total), Lloris a finalement tranché. Devenu au Qatar le joueur le plus capé de l'histoire du pays, le portier de Tottenham a décidé de stopper son compteur et de rendre son brassard, avouant dans un grand entretien donné àêtre "", mais aussi agir par "", ce qui est un joli clin d'œil à l'heure où d'autres n'en ont rien à secouer. Ainsi se tourne une page d'histoire, ainsi une nouvelle, avec Mike Maignan dans les bois, s'apprête à être écrite.

