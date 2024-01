Hugo Lloris : « J’attendais le projet idéal »

Une page se tourne, une autre s’ouvre.

Dimanche après-midi, Hugo Lloris a profité de la mi-temps du match entre Tottenham et Bournemouth pour faire irruption sur la pelouse et saluer, une dernière fois, les fans des Spurs. Le gardien français, 37 ans désormais, va effectivement quitter Londres (après onze saisons de bons et loyaux services) pour rejoindre le Los Angeles FC, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2024. Un choix qui n’a visiblement rien de précipité. « J’attendais le projet idéal pour me projeter sur la dernière étape de ma carrière, a expliqué l’ancien Niçois et Lyonnais à L’Équipe . Quand on discute avec les gens, il faut ressentir la flamme. Cela a été le cas. » …

RB pour SOFOOT.com