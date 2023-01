Hugo Lloris et les Bleus en dix dates

Après quatorze ans et 145 sélections de service patriotique, Hugo Lloris a dit adieu à l'équipe de France ce lundi. Retour sur dix moments marquants du gardien de but avec les Bleus. Spoiler : pas de conférence de presse en vue.

19 novembre 2008 : Le dépucelage

9 septembre 2009 : L'unique expulsion

17 novembre 2010 : Un nouvel homme

Trois mois après l'Euro désastreux de l'équipe de France et son transfert de l'OGC Nice à l'Olympique lyonnais, Hugo Lloris effectue ses grands débuts lors d'un match amical sous tension contre l'Uruguay au Stade de France. Boutonneux et frêle, Lloris termine la rencontre sans encaisser de but (0-0), mais se fait voler la vedette par le fantastique Steve Savidan. 79 666 spectateurs assistent alors, sans le savoir, aux prémices du plus long règne d'un gardien dans l'histoire des Bleus.Lloris, un cancre ? Que nenni. Le garçon est réputé pour être sobre, sage et efficace. Mais ce soir-là, au Marakana de Belgrade, Hugo se retrouve abandonné par sa défense et tente une sortie désespérée dans les pieds de Nikola Žigić. Ce qu'il réussit, mais sans attraper le cuir. Carton rouge après neuf minutes de jeu, le seul de toute la carrière internationale du portier français. Circulez, y a rien à voir.Le scandale de Knysna est encore dans toutes les têtes, mais les Bleus, désormais dirigés par Laurent Blanc, croient en leur rédemption et leur nouveau guide, Hugo Lloris, qui revêt le brassard de capitaine pour la première fois lors d'un déplacement victorieux à Wembley, contre l'Angleterre (1-2). La machine est enclenchée après seulement dix-neuf sélections, même s'il faudra attendre presque un an de plus pour que le brassard ne quitte plus le biceps du portier de l'OL.