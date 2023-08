Hugo Lloris et la Lazio se font de l’oeil

D’une pierre, deux coups et une sacrée page qui se tourne.

Harry Kane et Hugo Lloris pourraient tous deux quitter Tottenham le même été. Si le destin de l’avant-centre est encore flou et que les rebondissements ne cessent pas, celui du gardien ne s’inscrit plus à Londres depuis quelques semaines. L’international français, qui avait perdu sa place de titulaire et son brassard de capitaine en deuxième partie de saison dernière, devrait rapidement quitter le club qu’il a rejoint en 2012. Selon les informations de RMC Sport , il est pisté avec insistance par la Lazio, un projet qui l’intéresse particulièrement.…

EL pour SOFOOT.com