Hugo Gaston : "Dans le jeu, je me comparerais à Marco Verratti"

Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, Hugo Gaston a fait vibrer la France entière à Roland-Garros. À tout juste vingt ans, celui qui n'avait jamais remporté le moindre match en Grand Chelem avant le tournoi a notamment éliminé Stan Wawrinka, avant de tomber en cinq sets face à Dominic Thiem, troisième joueur mondial, au bout d'un huitième de finale d'anthologie. Mais derrière le mètre 73 et les amorties assassines du 239e joueur mondial, se cache également une passion pour le football. Plus particulièrement pour le Téfécé, lui le natif de la ville rose.

Bautista-Agut, une vie en sous-marin

Je suis très content de ce que j'ai fait. Il y a forcément de la déception par rapport au dernier match, mais je suis vraiment heureux de ma semaine. Si on m'avait dit que j'allais faire un huitième de finale à Roland-Garros avant le tournoi, j'aurais signé direct. C'est une grosse fierté.Pour être honnête, pas tout à fait car je ne suis pas vraiment sorti dans la rue. On était vraiment dans une bulle à Paris, entre l'hôtel et les taxis. Là, je vais rentrer chez moi à Toulouse donc on verra, mais ce ne sont pas des choses qui me posent forcément problème. C'est plutôt agréable.C'est un peu ça. (Exactement, j'étais le petit poucet. () Je suis arrivé sur le tournoi pour tout donner et prendre un maximum de plaisir. Je vais maintenant essayer de poursuivre dans cette dynamique. Je sais que j'ai le niveau pour battre de très bons joueurs. Il va simplement falloir rester concentré et performant.