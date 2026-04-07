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Hugo Ekitiké, le digne successeur de Fernando Torres ?
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 23:01

Hugo Ekitiké, le digne successeur de Fernando Torres ?

Hugo Ekitiké, le digne successeur de Fernando Torres ?

Ces dernières semaines, plusieurs légendes de Liverpool, dont Steven Gerrard et Dietmar Hamann, ont dressé des comparaisons entre Hugo Ekitiké et Fernando Torres. Un sacré compliment pour le Français tant l’Espagnol a marqué son époque. Mais peut-il vraiment y avoir match ?

Fut un temps où Liverpool parlait espagnol. Tous les gamins voulaient un serre-tête, des maillots manches longues et salopaient leurs affaires en voulant glisser sur les genoux. En 2007, un gamin de 23 ans débarquait dans le Merseyside comme une tornade dans le Midwest. Sans crier gare, et sans épargner personne. Il suffisait de voir la réception que le public d’Anfield lui avait réservée le 23 mars 2024, lors d’un match caritatif, pour prendre conscience de la trace laissée par Fernando Torres sur place. C’est dire à quel point Hugo Ekitiké peut se sentir flatté de voir émerger des comparaisons avec l’homme aux 81 buts chez les Reds .

Miroir, mon beau miroir

L’analogie ne vient pas d’un forum de fans ou des réseaux sociaux, mais de plus haut. De Steven Gerrard himself , ancien partner in crime du buteur espagnol. « Il me rappelle Torres à chaque fois que je le regarde jouer. Il marque le même type de buts » , confiait l’Anglais sur TNT Sports après le match contre Newcastle fin janvier. Il faut dire que le but marqué par le Français ce soir-là ressemblait étrangement à celui inscrit par Torres à son époque face à Chelsea : le défenseur fixé, puis déposé, et un coup de patte dans le petit filet. Vitesse, puissance, précision. Le club a apporté de l’eau au moulin en partageant un montage vidéo des deux actions, vu plus d’un million de fois sur YouTube.…

Tous propos de Damien Plessis et Emiliano Insúa recueillis par QB.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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