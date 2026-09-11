Hugo Ekitiké de retour en janvier ?

La fin du chemin de croix ? Blessé au tendon d’Achille depuis avril dernier, Hugo Ekitiké pourrait être de retour en janvier 2027. C’est en tout cas ce qu’a laissé présager son nouvel entraîneur Andoni Iraola ce vendredi : « Nous avons fait le point avec le service médical au moment de finaliser la liste (de l’effectif) pour les compétitions européennes. Il y a une chance raisonnable qu’il puisse nous apporter son aide lors des deux derniers matchs de la phase de groupe. »

Un retour en janvier ?

Ces deux rencontres de Ligue des champions citées par Iraola se disputeront le 19 janvier face à l’Inter, et le 27 janvier contre Lens. Avec ou sans l’international français ? « Il est encore trop tôt pour l’affirmer , a répondu Iraola. C’est prématuré car il s’agit d’une blessure de longue durée et qu’une grande partie de la rééducation reste encore à accomplir. Toutefois, si nous avons décidé de l’inscrire, c’est parce qu’il existe un espoir et une chance réaliste qu’il puisse nous aider en janvier » , ajoute l’Espagnol dans des propos rapportés par le site du club. Ce retour pour la nouvelle année interviendrait neuf mois après la contraction de sa blessure , soit le temps d’indisponibilité prévu pour un joueur victime d’un tel coup au tendon d’Achille.…

MBC pour SOFOOT.com