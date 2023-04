Hugo Bueno, la pioche des Wolves

Titulaire régulier à Wolverhampton, Hugo Bueno vit un rêve éveillé. La trajectoire inattendue d’un latéral qui évoluait encore dans son village espagnol trois ans auparavant.

Quiconque tente de l’analyser se heurte à un mur. Saison après saison, Wolverhampton multiplie les performances neutres – illuminées en 2020 par un historique quart de finale en Ligue Europa (éliminé par le Séville FC) – et les transferts opaques. Succursale préférée du Gestifute de Jorge Mendes, l’écurie des West Midlands n’a rien de bien attirant. Pour y trouver un peu de fraîcheur, il faut alors fouiller dans son effectif et s’arrêter au nom d’Hugo Bueno. Un latéral gauche de 20 ans, débarqué trois ans en arrière d’une bourgade espagnole paumée.

Bueno’s dias

À 1400 kilomètres du Molineux, la Galice est rentrée dans le rang footballistique aussi vite qu’elle est apparue. Après les exploits du Deportivo La Corogne (champion d’Espagne en 2000) ou du Celta (huitième de finale de la Ligue des champions en 2004, demi-finale de la Ligue Europa en 2017), le nord-est de l’Espagne se trouve démuni. C’est pourtant sur la côte Cantabrique que Graham Clutton, scout chez les Wolves , décide de poser ses fichiers data à l’hiver 2018. « Monsieur Clutton était venu assister à un tournoi local, où jouaient les U16 de La Corogne et du Celta » , rejoue Félix Rial, entraîneur toutes catégories du Club Deportivo Areosa. Rial s’occupe alors des gamins de 12 à 17 ans et, sans trop le savoir, va assister à l’éclosion d’un de ses protégés. « On était en octobre, et la nuit tombait assez vite. Comme Clutton avait du temps à tuer, il est venu voir l’un de nos matchs contre Porrino Industrial. Ce jour-là, Hugo était aligné à gauche, son jumeau Guille à droite. » …

Propos de Félix Rial recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com