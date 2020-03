Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Houston vient à bout de Boston, Golden State gagne enfin Reuters • 01/03/2020 à 10:56









Houston vient à bout de Boston, Golden State gagne enfin par Matthieu Cointe (iDalgo) Houston remporte le choc de la nuit. À Boston, les Rockets se sont imposés 111 à 110 après prolongation et empochent une sixième victoire de suite. Russel Westbrook a guidé les siens (41 points, 8 rebonds, 5 passes) pour répondre au grand match de Jayson Tatum (32 pts, 13 rbds). Après 8 défaites consécutives, Golden State relève la tête. Les Warriors ont gagné sur le parquet des Suns 115 à 99, mais possèdent toujours le pire bilan de NBA (13 V - 47 D). Elie Okobo a terminé la rencontre avec 14 points, 7 rebonds et 5 passes. Un autre Français s'est incliné malgré une belle prestation. Evan Fournier, meilleur marqueur de la partie avec 23 pions, a vu son équipe perdre sur le fil contre San Antonio (114-113). À l'Ouest, Memphis a interrompu la série des Lakers (105-88). La franchise de L.A. a été à la peine offensivement et s'est retrouvée impuissante face à Ja Morant (27 pts, 14 passes) et Jonas Valan?i?nas (22 pts, 20 rbds). Dans les autres rencontres de la nuit, Miami a vaincu Brooklyn (116-113) alors qu'Atlanta a dominé Portland (129-117). À Cleveland, Indiana a assuré (113-104).

