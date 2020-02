Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Houston sur la bonne voie, Gobert et Utah dans le dur Reuters • 27/02/2020 à 10:52









par Matthieu Cointe (iDalgo) Cinquième victoire de suite pour Houston. Cette nuit, les Rockets ont écrasé Memphis (140-112) et se rapprochent du podium de la conférence Ouest. Russel Westbrook (33 pts, 9 rbds, 8 passes) et James Harden (30/7/3) ont encore été décisifs. Côté Français, Rudy Gobert est à la peine avec Utah. Le Jazz a été dominé par Boston, 103-114, et subit un quatrième revers consécutif. Le pivot tricolore a terminé la rencontre avec 9 points et 9 rebonds. Evan Fournier a quant à lui été le meilleur marqueur du Magic dans la victoire de son équipe à Atlanta (28 pts, 4 rbds, 5 passes). 8e à l'Est, Orlando est en route pour atteindre les playoffs. À domicile, Miami s'est fait surprendre par Minnesota. Les Timberwolves ont claqué un 20-5 en fin de partie pour renverser le Heat (129-126). Après la blessure de Ben Simmons, Philadelphie perd Joel Embiid. Face à Cleveland, les Sixers se sont inclinés 108 à 94 et devront se passer de leur pivot All-Star pour une durée indéterminée. Dans les autres rencontres de la soirée, Charlotte s'est imposé à New-York (107-101) et les Wizards ont pris le meilleur sur les Nets (110-106). Luka Doncic a réalisé un triple double face aux Spurs dans un nouveau succès de Dallas (109-103), alors que les Clippers ont gagné sur le parquet des Suns (102-92).

