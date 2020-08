Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Houston en patron, Dallas en playoffs Reuters • 03/08/2020 à 12:21









Houston en patron, Dallas en playoffs par Adonis Vesin (iDalgo) Harden (24 points) et Westbrook (31 points) ont mangé du cerf cette nuit (120-116). Les Houston Rockets ont dominé Giannis Antetokounmpo (36 points, 18 rebonds) et les Milwaukee Bucks, leaders de la conférence Est, grâce à une bonne défense (15 interceptions) et à une pluie de shoots (21 à longue distance). Malgré leur défaite 117-115 contre les Phoenix Suns, les Dallas Mavericks de Luka Doncic (40 points, 8 rebonds, 11 passes) et de Kristaps Porzingis (30 points) se sont qualifiés pour les playoffs. Avec seulement 4 unités, Evan Fournier a pris part à la démonstration du Magic d'Orlando face aux Sacramento Kings (132-116). La course pour la huitième place de la conférence Ouest est relancée par la fin de match ratée de Portland (10e) contre Boston (128-124) et le succès de San Antonio (9e) contre Memphis (8e) (108-106). Enfin, Brooklyn a battu Washington 118-101. Programme de la journée : Toronto-Miami, Indiana-Washington, Denver-OKC, Memphis-New Orleans, San Antonio-Philadelphie, LA Lakers-Utah.

